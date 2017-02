National Geographic People 07:30 bis 08:15 Dokusoap Hotel India GB 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken Als das Taj Mahal Palace im Jahr 1903 eröffnete, war es nicht nur Indiens erstes Luxushotel, sondern auch das erste Hotel mit Klimaanlage, Elektrizität und einer lizenzierten Bar. Die Besessenheit, Erster sein zu wollen, setzt sich bis heute fort. So veranstaltet das Taj Mahal Palace nun u.a. die erste Christie's-Auktion mit indischer Kunst. In dieser Folge geht es außerdem um die Sitar-Spielerin Anoushka Shankar, deren Lebensgeschichte eng mit dem Hotel verbunden ist: Denn dies ist der Ort, an dem ihr Vater Ravi Shankar einst dem Beatle George Harrison Sitar-Unterricht gab. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Hotel India