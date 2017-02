puls 4 20:15 bis 22:40 Actionfilm Fast & Furious Five USA 2011 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Von Schwester Mia und Kumpel Brian auf dem Weg ins Gefängnis befreit, sammelt Streetracer-Legende Dominic Toretto in Rio seine Kräfte. Mit Hilfe alter Freunde will das Toretto-Trio endlich ein friedliches Leben in Freiheit führen. Der Schlüssel dazu sind 100 Millionen Dollar, die das Dream-Team dem Drogenbaron Rios stehlen will. Dumm nur, dass dieses Vermögen in einem schwer bewachten Polizeirevier deponiert ist, und die Streetracer von den Killern des Gangsters und vom gefürchtetsten Jäger des FBI verfolgt werden. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Vin Diesel (Dominic Toretto) Paul Walker (Brian O'Conner) Jordana Brewster (Mia Toretto) Tyrese Gibson (Roman Pearce) Chris "Ludacris" Bridges (Tej Parker) Matt Schulze (Vince) Sung Kang (Han Lue) Originaltitel: Fast Five Regie: Justin Lin Drehbuch: Chris Morgan Kamera: Stephen F. Windon Musik: Brian Tyler Altersempfehlung: ab 12