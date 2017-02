ONE 16:10 bis 17:00 Familienserie Die glückliche Familie Hochzeitsstress D 1990 Live TV Merken Hektische Hochzeitsvorbereitungen, denn Katja und James wollen sich in München das Jawort geben. Alex hat für ihre Schwester ein avantgardistisches Hochzeitskleid geschneidert, das jedoch bei Katja auf heftige Ablehnung stößt. Sogleich bilden sich lautstarke Meinungsfraktionen. Der Streit geht quer durch die ganze Familie, entzweit auch das Brautpaar und erreicht seinen Höhepunkt, als James beschließt, ohne Katja wieder nach Irland abzureisen. Doch ein neues Brautkleid und Tamis Hochzeitsgeschenk, ein kleines Glücksschwein, führen schließlich die Liebenden wieder zueinander. Dem Happy End vor dem Traualtar steht nichts mehr im Weg. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Maria Schell (Maria Behringer) Siegfried Rauch (Florian Behringer) Julia Heinemann (Alex) Maria Furtwängler (Katja) Susanna Wellenbrink (Tami) Elisabeth Welz (Erna) Harald Leipnitz (Modeschöpfer Möckelburg) Originaltitel: Die glückliche Familie Regie: Ilse Biberti Drehbuch: Walter Kärger, Andreas Meyer