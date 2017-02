ONE 14:30 bis 15:20 Familienserie Die glückliche Familie : Kleine Kinder - große Sorgen D 1990 Live TV Merken Nur Florian und Katja wissen, dass Maria möglicherweise vor einer schweren Operation steht. Große Aufregung auch wegen Tami: Elfi Wiegand, die leibliche Schwester von Tamis Mutter, lebt mit ihrem Mann in Australien. Bei einem Besuch in München entflammen die Wiegands auf Anhieb für Tami und umgekehrt. Tami betreibt plötzlich Ahnenforschung und interessiert sich zunehmend für ihre Herkunft. Schon ist die Rede von einem Besuch in Australien. Von Erna alarmiert, verlässt Maria, deren Geschwulst sich gottlob als harmlos herausgestellt hat, daraufhin auf eigene Verantwortung das Krankenhaus, um das Schlimmste zu verhindern. Doch Tami, angstvoll nach ihren Absichten befragt, kann ihre Eltern beruhigen und lässt keinen Zweifel daran, wo sie ihre Heimat sieht. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Maria Schell (Maria Behringer) Siegfried Rauch (Florian Behringer) Maria Furtwängler (Katja) Julia Heinemann (Alex) Susanna Wellenbrink (Tami) Elisabeth Welz (Erna) Monika Lundi (Frau Wiegand) Originaltitel: Die glückliche Familie Regie: Ilse Biberti Drehbuch: Andreas Meyer, Walter Kärger