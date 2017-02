ONE 12:05 bis 12:35 Familienserie Lindenstraße Folge: 1614 Fehlkonstruktion D 2016 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken Schock für Nina: Sie erreicht ein verstörendes Handyvideo. Völlig aufgelöst und weinend scheint sich Sunny von ihrer Schwester zu verabschieden. Nina befürchtet das Schlimmste: Will Sunny ihrem Leben ein Ende setzen? Aufruhr im Haus Nr. 3: Es gibt Gerüchte, dass einer der Besucher bei Iris und Alex tuberkulosekrank sei. Besteht vielleicht Ansteckungsgefahr? Als auch Antonia Krankheitssymptome zeigt, ist Iffi alarmiert. Sie greift zu einer drastischen Maßnahme. Schlimme Nachricht für Angelina: Ihr Arzt teilt ihr mit, dass ihr Kind möglicherweise behindert auf die Welt kommen wird. Angelina entscheidet sich für eine Abtreibung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Martin Walde (Marek Zöllig / Sunny) Sybille Waury (Tanja Schildknecht) Sarah Masuch (Dr. Iris Brooks) Mohamed Issa (Jamal Bakkoush) Rebecca Siemoneit-Barum (Iffi Zenker) Dunja Dogmani (Neyla Bakkoush) Daniela Bette (Angelina Dressler) Originaltitel: Lindenstraße Regie: Kerstin Krause, Michael Meisheit Drehbuch: Michael Meisheit Kamera: Rene Begas Musik: Jürgen Knieper