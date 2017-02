ONE 06:00 bis 06:30 Magazin artour Das Kulturmagazin des MDR Neuverfilmung "Timm Thaler oder das verkaufte Lachen" / Geflüchtete Künstler an der Leipziger HGB / Neue Fallada-Biografie zum 70. Todestag / Lieder von und für Manfred Krug zum 80. Geburtstag / Kulturkalender: / "Amphitryon" von Heinrich von Kleist, Regie: Wolfgang Engel, Premiere am 4. Februar im Staatsschauspiel Dresden / Dokumentarfilm "From Business to Being" - Kinostart: 2. Februar 2017 / Ausstellung "Otto Möhwald - Malerei und Grafik" - 5. Februar - 5. März 2017 - Der Kunstverein Talstraße e.V. widmet dem 2016 tödlich verunglückten Hallenser Maler eine große Personalausstellung. D 2017 Stereo 16:9 Live TV Merken "artour" ist das Kulturmagazin für das MDR-Sendegebiet und für Ostdeutschland. "artour" wird in Rostock wie in Weimar geschaut, aber natürlich auch in Hamburg und München. Das Kulturmagazin mit Ostkompetenz greift Themen auf, die die Zuschauer bewegen. Von Thälmann bis Theater, von der Kittelschürze bis zum Konzert, von der Off-Bühne bis zur Oper. Themen werden auch mal gegen den Strich gebürstet, egal, ob es sich um eine Kunstausstellung oder einen kulturpolitischen Skandal handelt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Thomas Bille Originaltitel: artour