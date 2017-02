tagesschau24 22:45 bis 23:05 Magazin Bericht aus Berlin Außenpolitik in Zeiten der Krise - wohin steuert der neue Außenminister / Gemeinsamer Wahlk(r)ampf - die Union auf der Suche nach Harmonie D 2017 Stereo 16:9 Live TV Merken Außenpolitik in Zeiten der Krise - wohin steuert der neue Außenminister Ein unberechenbarer US-Präsident Trump, der neu aufflackernde Konflikt in der Ost-Ukraine, ein gespanntes Verhältnis zu Russland. Eine Europäische Union, die nach Brexit und Griechenlandkrise um Einheit ringt, Syrien, Türkei, Iran - die Liste der Brennpunkte ist lang und wird immer länger. Wie positioniert sich der neue Außenminister? Welche Schwerpunkte wird Gabriel setzen? Unsere Autorin Marion von Haaren mit einer Analyse der aktuellen Krisenherde und Gabriels bisheriger Standpunkte. Autorin: Marion von Haaren Dazu ein Gespräch mit Sigmar Gabriel, SPD, Bundesaußenminister Gemeinsamer Wahlk(r)ampf - die Union auf der Suche nach Harmonie Ein Versöhnungstreffen wird es wohl nicht, wenn am Sonntag und Montag die Spitzen von CDU und CSU zusammenkommen. Denn weder Angela Merkel noch Horst Seehofer sind von ihren Positionen erkennbar abgerückt. Deswegen haben die Generalsekretäre auch ein neues Wort erfunden - Zukunftstreffen. Angesichts eines stärker werdenden SPD-Kandidaten Schulz will man sich offenbar jetzt für den Wahlkampf zusammenraufen. Unser Autor Oliver Köhr hat an der Basis von CDU und CSU gehorcht und erklärt die Brüche und Risse in der Union. Autor: Oliver Köhr Dazu ein Schaltgespräch mit Oliver Köhr, ARD-Hauptstadtstudio, vor Ort in München In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Tina Hassel Gäste: Gäste: Sigmar Gabriel (SPD, Bundesaußenminister), Oliver Köhr (ARD-Hauptstadtstudio, vor Ort in München) Originaltitel: Bericht aus Berlin