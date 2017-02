tagesschau24 20:15 bis 21:00 Dokumentation Emmy Göring Die First Lady der Nazis D 2015 Merken Die Hamburger Schauspielerin arbeitete viele Jahre am Weimarer Nationaltheater.Die Rolle ihres Lebens fand sie aber als First Lady des Dritten Reichs an der Seite von Reichsmarschall Hermann Göring. Doch was wusste sie von den Machenschaften ihres Mannes? Während Millionen Menschen starben, führten sie ein fürstliches Leben inmitten millionenschwerer Beutekunst: Reichsmarschall Hermann Göring, der zweite Mann im Nazistaat und seine Gattin Emmy. Über die Schauspielerin ist kaum etwas bekannt.Schauspielerin Kirsten Block spielt sie fast ausschließlich mit Originalzitaten aus Verhörprotokollen, aus ihrer Autobiographie und aus Emmy Görings einzigem großen Interview. Der Film zeichnet das Bild einer Frau ohne Unrechtsbewusstsein, die immer wieder betont, dass sie "die Weltanschauung meines Mannes" teilt.Seltene Archivaufnahmen zeigen den grauenhaften Glamour der Görings, Dokumente und Aufzeichnungen geben Einblick in die private Welt von Emmy Göring, geborene Sonnemann. Wer war die Frau, die auf der Bühne das Fach der Naiven spielte und im echten Leben zur First Lady des Dritten Reiches aufstieg? Für "Geschichte Mitteldeutschlands" entschlüsselt Psychologe Andreas Steiner Emmy Görings Gedanken und Weltsicht. Schauspielerin Kirsten Block verkörpert Emmy Göring und entlarvt mit ihrem Spiel deren Charakter. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Emmy Göring - Die First Lady der Nazis Regie: Annette Baumeister