tagesschau24 16:30 bis 17:00 Magazin Faszination Wissen Ahnenforschung - Der Urmensch in uns D 2017 Stereo 16:9 Live TV Merken Die genetischen Gemeinsamkeiten mit unseren Vorfahren helfen, die Entwicklungsgeschichte des modernen Menschen besser zu verstehen. Dazu werden die Genome von Mensch, Urmensch und Menschenaffen verglichen. So kann man feststellen, welche Genvarianten nur Homo Sapiens besitzt. Vergleiche, die Antworten geben, warum wir im Verlauf der Evolution so erfolgreich waren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Gunnar Mergner Originaltitel: Faszination Wissen Regie: Florian Guthknecht