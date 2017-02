National Geographic Wildlife 05:35 bis 06:20 Dokumentation Tiere außer Rand und Band Erfolgreiche Flucht USA 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Ob durch mörderische Raubtiere, unvorhersehbare Unfälle oder tragische Missgeschicke in der Wildnis - "Erfolgreiche Flucht" präsentiert atemberaubende Szenen, bei denen Tiere in die Enge getrieben, umzingelt oder auf andere Weise beinahe getötet werden und dann doch auf nahezu mysteriöse Weise noch entkommen können. Mit geradezu gigantischem Überlebenswillen schaffen es diese Tiere in größter Verzweiflung, das Ruder wieder herumzureißen und dem Tod noch einmal von der Schippe zu springen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Animals Gone Wild