National Geographic Wildlife 01:10 bis 01:55 Dokumentation Die Männer der Everglades Monster-Umzug USA 2011 Stereo 16:9 HDTV Merken Trump ist der wohl älteste Alligator im "Billie Swamp Safari Wildlife Park". Parkdirektor Brian Zepeda möchte das Tier in der Nähe der Safaristation halten, um es besser beobachten zu können. Die beiden Seminolen Cattail und Onebear entdecken, dass Trump dringend von einem Tierarzt betreut werden muss. Und dann ist da auch noch der junge Alligator Bad. Er macht seinem Namen alle Ehre und erweist sich als äußerst aggressiv. Auch Bad muss umziehen. Insofern haben die Männer der Everglades alle Hände voll zu tun, und vor allem Trump erweist sich als eine im Wortsinn äußerst schwere Aufgabe: Der alte Alligator bringt über 400 Kilo auf die Waage. Darüber hinaus macht den Tieren die ungewöhnliche Trockenheit zu schaffen. Steve macht sich auf den Weg in das so genannte "Alcatraz"-Gebiet, um die dort lebenden Alligatoren mit Wasser zu versorgen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Swamp Men