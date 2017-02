National Geographic Wildlife 19:25 bis 20:10 Dokumentation Mensch und Natur: Lebensraum Wildnis Wasser USA 2013 Stereo 16:9 HDTV Merken Der Mensch ist abhängig vom Wasser. Die Natur aber auch. Doch die überlebenswichtige Ressource steht nicht unbegrenzt zu Verfügung. Umso wichtiger ist es, sorgsam mit ihr umzugehen. Denn Wasserverschwendung kann fatale Folgen haben, wie das Beispiel des Aralsees drastisch vor Augen führt: Der ehemals viertgrößte See der Erde ist durch jahrelange Misswirtschaft heute nahezu vollständig ausgetrocknet. Welche Folgen das für Mensch und Natur nach sich zieht, erklärt Dr. Sanjayan in dieser Episode. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Man and the Wild