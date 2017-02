National Geographic Wildlife 13:30 bis 14:20 Dokumentation Wild World Namib - Wüste der Extreme USA 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken An Afrikas Südwest-Küste erstreckt sich auf einer Länge von rund 1.500 Kilometern ein wildes Paradies: die Wüste Namib. In dieser faszinierenden Welt der Extreme und Kontraste trifft sengende Wüstenhitze auf kühles Atlantikklima. Die staubtrockene Namib wird dabei maßgeblich von der eiskalten Benguela-Strömung beeinflusst, die die Küste in dichten Nebel hüllt. Robben und Pinguine wechseln zwischen Sonnenbaden am heißen Strand und erfrischender Abkühlung im Meer, während nur wenige hundert Meter entfernt Strauße, Hyänen und Elefanten durch die Dünen streifen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Living Edens