Disney Channel 00:15 bis 00:45 Comedyserie Roseanne Reifeprüfung USA 1992 Stereo HDTV Darlene will mit ihrer Freundin Molly zu einem Rockkonzert in die nächste Stadt. Zunächst sind Dan und Roseanne dagegen, aber schließlich lassen sie Darlene doch mitgehen - was sie sehr bald bereuen: Um Mitternacht ist ihre Tochter immer noch nicht zu Hause. Erst nach Stunden taucht Darlene wieder auf, und natürlich wird ihr die Erklärung, die sie für ihre Verspätung hat, nicht geglaubt. Allerdings ist die Geschichte, die Molly ihrem Vater erzählt, noch viel haarsträubender. Schauspieler: Roseanne Barr (Roseanne Conner) John Goodman (Dan Conner) Laurie Metcalf (Jackie Harris) Sara Gilbert (Darlene Conner) Michael Fishman (D.J. Conner) Alicia Goranson (Becky Conner-Healy) Danielle Harris (Molly Tilden) Originaltitel: Roseanne Regie: Andrew D. Weyman Drehbuch: Amy Sherman-Palladino Kamera: Daniel Flannery Musik: Howard Pearl, Dan Foliart