Disney Channel 22:45 bis 23:15 Comedyserie Golden Girls Noch einmal Mutter sein? USA 1985 HDTV Merken Blanche hat ihre zweite große Liebe gefunden: Richard, einen attraktiven und sehr erfolgreichen Geschäftsmann. Das einzige Problem besteht darin, dass Richard Kinder hat - und zwar sehr junge Kinder. Blanche weiß aber nicht, ob sie noch einmal Mutter sein will. Währenddessen plagen sich Dorothy und Rose mit weit profaneren Problemen. Sie haben sich vorgenommen, ihr Badezimmer selbst zu renovieren. Zwischen chauvinistischen Klempnern, bröckelndem Putz und Sophias Kommentaren grenzt es fast an ein Wunder, dass ihnen überhaupt etwas gelingt. Blanche entscheidet sich schließlich gegen Richards Heiratsantrag - und zwar nicht wegen seiner Kinder, sondern wegen der mangelnden Zeit, die der vielbeschäftigte Geschäftsmann für seine Familie hätte. Schauspieler: Bea Arthur (Dorothy Zbornak) Rue McClanahan (Blanche Devereux) Betty White (Rose Nylund) Estelle Getty (Sophia Petrillo) Kevin McCarthy (Richard) Terry Wills (Klempner) Alan Blumenfeld (Lou) Originaltitel: The Golden Girls Regie: Gary Shimokawa Drehbuch: Christopher Lloyd , Susan Harris Musik: George Aliceson Tipton