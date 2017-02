Disney Channel 19:15 bis 19:45 Trickserie We Bare Bears - Bären wie wir Wir und der Winterschlaf / Wir und unser Zuhause USA 2016 Dolby 16:9 HDTV Merken (a) Die Bären, die schon lange in der Stadt leben, haben keine Ahnung vom Winterschlaf, bis Chloe ihnen davon erzählt. Grizz, der die Idee großartig findet, erst tonnenweise zu essen und dann für eine gefühlte Ewigkeit zu schlafen, stürzt sich sofort in dieses Vorhaben. Da er das Konzept des Winterschlafs aber so aufregend findet, findet er einfach keinen Schlaf. (b) Als die Stadt versucht, einen Funkmast auf die Höhle zu bauen, in der die Bären wohnen, müssen die sich etwas einfallen lassen. Sie wollen beweisen, dass sie das Recht haben, dort zu leben... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: We Bare Bears