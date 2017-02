Disney Channel 17:55 bis 18:20 Trickserie Elena von Avalor Estebans Geburtstag USA 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Esteban trinkt zu viel des magischen Wassers von der Quelle der Jugend und wird jünger und jünger. Nun liegt es an Elena, ihn zu retten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Elena of Avalor Regie: Elliot Bour Drehbuch: Craig Gerber