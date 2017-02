Disney Channel 14:45 bis 15:15 Comedyserie Die Zauberer vom Waverly Place Dad, das Insekt USA 2010 Stereo 16:9 HDTV Merken Nachdem Jerry von einem Zauberinsekt gebissen wurde, verwandelt er sich in ein solches und ruiniert beinahe Justins Aliensprache-Verein Bankett. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Selena Gomez (Alex Russo) David Henrie (Justin Russo) Maria Canals-Barrera (Theresa Russo) David DeLuise (Jerry Russo) Jake T. Austin (Max Russo) Jennifer Stone (Harper) Al Madrigal (Spanish Pocket Elf) Originaltitel: Wizards of Waverly Place Regie: Mark Cendrowski Drehbuch: Todd J. Greenwald, Todd J. Greenwald Kamera: Rick F. Gunter Musik: John Adair, Steve Hampton, Ryan Elder