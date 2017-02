Disney Channel 11:10 bis 12:20 Trickfilm 101 Dalmatiner 2 - Auf kleinen Pfoten zum großen Star USA 2003 Dolby 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Die Hundefamilie von Pongo und Perdita zieht von London weg aufs Land. Dummerweise verzählt sich Pongo, und so bleibt der kleine Patch zurück. Genau zu dieser Zeit ist der große Held aller kleinen Hunde, Thunderbolt, in der Stadt und veranstaltet ein Casting. Thunderbolt muss erfahren, dass er zu alt für seine TV-Show geworden sei. Nur eine "richtige" Heldentat würde ihm den verlorenen Respekt wieder zurückbringen. Und was bietet sich da besser an als die Befreiungsaktion für Patch's 98 Brüder und Schwestern? Die Hundefamilie von Pongo und Perdita steht vor einem Umzug. Die Herrchen verlassen das inzwischen zu kleine Haus in London und ziehen aufs Land. Dummerweise verzählt sich Pongo, und so bleibt der kleine Hund Patch zurück. Doch genau zu dieser Zeit ist der große Held aller kleinen Hunde, Thunderbolt, in der Stadt und veranstaltet ein Casting. Thunderbolt muss erfahren, dass er zu alt für seine TV-Show geworden sei. Nur eine "richtige" Heldentat würde ihm den verlorenen Respekt wieder zurückbringen. Und was bietet sich da besser an als die Befreiungsaktion für Patch's 98 Brüder und Schwestern? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Sprecher: Judith Brandt (Anita) Diana Borgwardt (Perdita) Thomas Danneberg (Thunderbolt) Kevin Winkel (Patch) Originaltitel: 101 Dalmatians II: Patch's London Adventure Regie: Jim Kammerud, Brian Smith Drehbuch: Jim Kammerud, Brian Smith Musik: Richard Gibbs