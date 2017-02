Disney Channel 06:00 bis 06:25 Trickserie Sheriff Callie's Wilder Westen Folge: 3 Pick und Tobi werden reingelegt / Tobis falscher Schnupfen USA 2013 Dolby 16:9 HDTV Merken (a) Pick und Tobi werden von Meister Trickser und Oswald reingelegt. Die beiden reden ihnen ein, dass die 'Muskelmacher'-T-Shirts ihren Träger stärker machen. Also tauschen Pick und Tobi ihre wertvollsten Besitztümer gegen ein solches T-Shirt und Sheriff Callie muss ihnen helfen ihre Lieblingssachen wieder zurückzubekommen. (b) Tobi will seinen Freunden den neuen Tanzschritt zeigen, den er erfunden hat. Doch die Stadtbewohner sind zu beschäftigt, um ihm zuzuschauen. Tobi fühlt sich ignoriert, also tut er so, als sei er krank, um die Aufmerksamkeit der anderen auf sich zu ziehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Sheriff Callie's Wild West Regie: Denis Morella Drehbuch: Elizabeth Keyishian, Kent Redeker, Chelsea Meyer