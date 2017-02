ZDFinfo 22:25 bis 23:05 Dokumentation Apokalypse Urzeit - Langsames Ersticken GB 2009 Stereo 16:9 Merken Vor 200 Millionen Jahren versinkt die Erde in einem Strudel aus Umbrüchen. Unvorstellbare Kräfte vulkanischen Ursprungs wirken auf die Landmasse und reißen Kontinente auseinander. Gigantische Vulkanausbrüche und glühende Lavaströme sind die Folge. Zahllose Lebewesen ersticken in den Schwaden aus giftigen Gasen. Inmitten dieses Infernos ringt die gewaltigste Spezies des Tierreichs ums Überleben. Der Fortbestand der Dinosaurier ist ungewiss. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Animal Armageddon