Der Tyrannosaurus Rex gilt heute als Inbegriff des gewaltigen Fleisch fressenden Sauriers. Aber auch er war für seine Gegner nicht unangreifbar. Eine Entdeckung in Montana in den USA brachte kürzlich die zersplitterten Knochen eines jungen T-Rex zutage. Die Experten, die Zähne und Knochen analysierten, identifizierten den Angreifer als Nanotyrannus. Immer mehr Knochenfunde geben den Wissenschaftlern neue Einblicke und Erkenntnisse in einen Kampf, der vor rund 65 Millionen Jahren stattgefunden hat, und beantworten Fragen, die der Fund dieses Nanotyrannus, des kleinen Tyrannen, wie er auch genannt wird, zunächst aufwarf.