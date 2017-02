ZDFinfo 14:30 bis 15:15 Dokumentation Die Entstehung der Erde Loch Ness GB 2009 Stereo 16:9 Live TV Merken Loch Ness ist wasserreicher als jeder andere See Grossbritanniens. Obwohl er erst 10'000 Jahre alt ist, dauerte seine Entstehung Milliarden von Jahren. Diese Folge von "Die Entstehung der Erde" widmet sich der Geschichte des schottischen Sees, vom drei Milliarden Jahre alten Felsuntergrund bis hin zu dem Gletscher, der Loch Ness schliesslich entstehen liess. Dabei kommt Erstaunliches zutage: So gehörte dieser Teil Schottlands einst zum nordamerikanischen Kontinent und in der Gegend des heutigen Sees lebten Dinosaurier, die den Beschreibungen des Monsters von Loch Ness sehr nahe kommen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: How the Earth was made