Es ist ein gesellschaftliches Experiment: In der süddeutschen Provinz im Dorf Tempelhof leben 120 Ex-Städter in einer Art schwäbischem Hightech-Kibbuz zusammen. Auf 26 Hektar Nutzfläche versorgen sich die Bewohner fast autark. Es gibt eine Käserei, eine Bäckerei, eine Imkerei, eine Schneiderei, eine Fahrradwerkstatt - und neben dem Waldkindergarten bald auch eine eigene Schule. Doch der Wunsch, in großer Gemeinschaft zu leben, läuft nicht immer zwangsläufig harmonisch ab. Weil alle mitbestimmen dürfen, sind Konflikte vorprogrammiert. Jeden Tag aufs Neue versuchen die Kibbuz-Mitglieder auf dem Tempelhof den Spagat zwischen modernem Arbeitsplatz in der Stadt und einem alternativen Leben in der idyllischen Natur zu vereinbaren.