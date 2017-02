Fähnrich Ro Laren kehrt an Bord der Enterprise zurück. Sie scheint der Sternflotte inzwischen treu ergeben zu sein. Als eine Gruppe von Maquis-Rebellen ein cardassianisches Schiff beschießt, bekommt Picard von Admiral Machat den Befehl, die Terroristen aufzuspüren und unschädlich zu machen. Picard schickt Ro als verdeckte Agentin zu den Maquis und setzt große Hoffnung in sie. In Google-Kalender eintragen