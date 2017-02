Syfy 01:05 bis 02:35 Horrorfilm The Hollow USA 2015 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken An Halloween kündigt sich ein schreckliches Unwetter an. Trotzdem wollen Sarah, Marley und Emma in dieser Nacht ihre Tante Cora auf dem Eiland Shelter besuchen und steigen in das Boot dorthin. Auf der Insel erwartet die Schwestern das Grauen: Ein uraltes Monster erwacht und erfüllt einen Jahrzehnte alten Fluch. Es bringt den Tod über die Bewohner. Drei Geschwister im Kampf gegen eine uralte Macht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Stephanie Hunt (Sarah) Sarah Dugdale (Marley) Alisha Newton (Emma) Hilary Jardine (Nicole) Richard Harmon (Seth) Jonathan Whitesell (Alex) Deborah Kara Unger (Tante Cora) Originaltitel: The Hollow Regie: Sheldon Wilson Drehbuch: Rick Suvalle, Sheldon Wilson Kamera: Tony Dean Smith Musik: Hal Beckett Altersempfehlung: ab 16