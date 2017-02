Syfy 20:15 bis 21:00 SciFi-Serie Star Trek: Enterprise Impulsiv USA 2003 Stereo 16:9 Merken Die Crew der Enterprise erreicht ein Notruf, der vom vulkanischen Schiff "Seleya" abgesetzt wurde. Als sich Archer (Scott Bakula), T'Pol (Jolene Blalock), Reed (Dominic Keating) und Hawkins (Sean McGowan) an Bord des Schiffs begeben, werden sie aus dem Nichts von den Vulkaniern angegriffen. Die haben sich allerdings in aggressive, zombieartige Kreaturen verwandelt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Scott Bakula (Capt. Jonathan Archer) Sean McGowan (Hawkins) Jolene Blalock (T'Pol) Connor Trinneer (Charles "Trip" Tucker) Dominic Keating (Lt. Malcom Reed) Anthony Montgomery (Travis Mayweather) John Billingsley (Dr. Phlox) Originaltitel: Star Trek - Enterprise Regie: David Livingston Drehbuch: Jonathan Fernandez Kamera: Marvin V. Rush Musik: Dennis Mccarthy