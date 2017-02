Syfy 16:20 bis 16:45 Trickserie Star Wars: The Clone Wars Komm' nach Hause, R2 USA 2010 Stereo 16:9 Merken Mit einem Rettungsschiff der Republik suchen die Jedi auf Vanquor nach Überlebenden. Anakin und Mace finden aber nur tote Kämpfer. Allerdings droht auch hier Gefahr, denn der von Rachegelüsten angetriebene Boba Fett hat bei einer Bande von Kopfgeldjägern angeheuert und will mit ihnen zusammen Mace zur Strecke bringen. Zwar können Anakin und Mace entkommen, brauchen aber dringend die Hilfe von R2-D2. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Star Wars: The Clone Wars Regie: Giancarlo Volpe Drehbuch: Scott Murphy Musik: Kevin Kiner Altersempfehlung: ab 12