Syfy 13:05 bis 13:50 Fantasyserie Dominion Der lange Weg zurück USA 2015 Stereo 16:9 Michael (Tom Wisdom) befreit Alex (Christopher Egan) und Noma (Kim Engelbrecht) aus Julians (Simon Merrells) Eightballs. Danach macht sich das wiedervereinigte Trio auf den Weg nach Vega. In der Zwischenzeit enttarnen Gates Foley (Nic Bishop) und Claire (Roxanne McKee) den Verräter, der die Rebellen gewarnt hat. Julian (Simon Merrells) verfolgt unterdessen einen neuen Ansatz was die Folter Gabriels (Carl Beukes) betrifft. Schauspieler: Christopher Egan (Alex Lannen) Tom Wisdom (Michael) Roxanne McKee (Claire Riesen) Carl Beukes (Gabriel) Shivani Ghai (Arika) Luke Allen-Gale (William Whele) Kim Engelbrecht (Sgt. Noma Walker) Originaltitel: Dominion Regie: Jeff Renfroe Drehbuch: Vaun Wilmott, Harley Peyton, Jerry Shandy, Peter Schink, Scott Stewart, Katie Gruel Musik: Bill Brown Altersempfehlung: ab 16