Syfy 07:15 bis 08:05 SciFi-Serie Raumschiff Enterprise Folge: 45 Meister der Sklaven USA 1968 Stereo 16:9 Während eines Routinefluges werden Kirk, Lieutenant Uhura und Chekov von einem fremden Transporterstrahl erfasst und auf den Planeten Triskelion gebeamt. Die drei finden sich in einer fremden, barbarischen Welt wieder. Sie werden zu Sklaven gemacht und sollen als Gladiatoren ausgebildet werden. Kirks Lehrmeisterin Shana verliebt sich in den Captain. Schauspieler: William Shatner (Captain James T. Kirk) Leonard Nimoy (Mr. Spock) DeForest Kelley (Dr.Leonard McCoy) James Doohan (Scottie) Nichelle Nichols (Uhura) George Takei (Sulu) Walter Koenig (Chekov) Originaltitel: Star Trek Regie: Murray Golden, Gene Nelson Drehbuch: Margaret Armen, John D. F. Black Kamera: Jerry Finnerman Musik: Alexander Courage Altersempfehlung: ab 12