Disney XD 21:10 bis 21:30 Trickserie Atomic Time - Der Held an meiner Hand Mookie an der Macht / Das Affentheater CDN 2015 Dolby 16:9 HDTV Merken (a) Mookies neue Superkräfte geraten außer Kontrolle und AP muss eingreifen, bevor die ganze Stadt zerstört wird. (b) APs alter Freund Buck, der Schimpanse, kehrt nach Mega-City zurück. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Atomic Puppet