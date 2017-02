Disney XD 20:15 bis 20:35 Trickserie Phineas und Ferb Die Biosphäre / Unzertrennlich USA 2011 Stereo 16:9 HDTV Merken (a) Phineas und Ferb bauen eine Biosphäre und helfen Isabella und den Pfadfinder Mädels dabei, Pfadfinder-Abzeichen zu bekommen. In der Zwischenzeit fragt sich Candace, was Jeremy an ihr so mag, und Dr. Doofenschmirtz entfesselt seinen Regen-Inator. (b) Candace verspricht Stacy, einen Tag mit ihr ohne Jeremy zu verbringen, aber Jeremy klebt ihr bald an der Hüfte. Sie gibt Phineas und Ferb die Schuld und befiehlt ihnen, das Ganze rückgängig zu machen. Bis dahin muss sie Jeremy jedoch vor Stacy verstecken. (a) Phineas und Ferb bauen eine Biosphäre und helfen Isabella und den Pfadfinder Mädels dabei, Pfadfinder-Abzeichen zu bekommen. In der Zwischenzeit fragt sich Candace, was Jeremy an ihr so mag, und Dr. Doofenschmirtz entfesselt seinen Regen-Inator. (b) Candace verspricht Stacy, einen Tag mit ihr ohne Jeremy zu verbringen, aber Jeremy klebt ihr bald an der Hüfte. Sie gibt Phineas und Ferb die Schuld und befiehlt ihnen, das Ganze rückgängig zu machen. Bis dahin muss sie Jeremy jedoch vor Stacy verstecken. Währenddessen möchte Isabella endlich mal mit Phineas alleine sein, aber er und seine Freunde sind damit beschäftigt, ihren Hunderoboter wieder einzufangen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Disney's Phineas and Ferb Regie: Dan Povenmire, Jay Lender Drehbuch: Jeff "Swampy" Marsh, Dan Povenmire