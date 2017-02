Disney XD 13:20 bis 13:45 Trickserie Die Superschurken-Liga Urlaub am Lavasee / Die Klopapier-Krise CDN 2008 Stereo 16:9 Merken (a) Es ist Winter und die Freunde der Superschurken-Liga frieren erbärmlich. Um der Kälte zu entkommen, machen sie eine Reise zum Mittelpunkt der Erde zu einem Schurken-Erholungs-Resort-und-Spa. Um dort eingelassen zu werden, müssen sie sich als ehrenamtliche Mitarbeiter bewähren ...(b) Voltar und die Superschurken-Liga stehlen das gesamte Klopapier von Metrocity. Bevor er diesen Schreckensakt offiziell für sich verbuchen kann, taucht Dr. Miedermeier von Feinripp der Dritte auf und klaut Voltar die Klopapierberge. Jetzt sitzt Voltar wie so viele andere Bürger auf der Kloschüssel fest ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: League of Super Evil