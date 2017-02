KI.KA 16:20 bis 16:45 Dokumentation Schau in meine Welt! Dylans Traum D 2012-2017 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Dylans Traum: Dylan ist zwölf Jahre alt und strahlt vor Glück. Nach einem strengen Auswahlverfahren wurde er vor zwei Jahren als Schüler in die Ballettschule der Mailänder Scala aufgenommen - zweifellos eine der bedeutendsten Tanzschulen der Welt. Nun kann er jeden Tag seiner unbändigen Tanz-Leidenschaft nachgehen, unter strenger Führung seiner Lehrerin Seniora Scala. Er ist der Beste seiner Klasse und jeder in der Ballettschule erwartet Großes von ihm, er dankt ihnen diese Aufmerksamkeit, indem er sich maximal reinhängt. Das Leben der jungen Schüler unterscheided sich von dem ihrer Altersgenossen in vielerlei Hinsicht. An der "Scuola di Ballo Academia Teatro alla Scala" wird Disziplin groß geschrieben und der Tagesablauf ist streng durch getaktet. Bis zum 14. Lebensjahr besucht Dylan mit seinen Mitschülern morgens die normale Schule, ab zwei Uhr nachmittags bis zum späten Abend haben sie dann Ballettunterricht. So geht das fünf Tage die Woche. In der knappen Freizeit ist er oft mit seinem Freund Francesco unterwegs, auch ein junger Nachwuchstänzer der Akademie. Dylan hat einen besonderen familiären Hintergrund. Sein vollständiger Name lautet Dylan Pizzatti-Casaccia. Er wurde in Kambodscha geboren und vor acht Jahren von einer italienischen Familie adoptiert. Diese lebt heute in Sondrio, einer Kleinstadt in der Nähe des Comer Sees. Hier verbringt er zusammen mit seinem Vater und seiner Schwester die Wochenenden. Leider ist seine Adoptivmutter verstorben, er vermisst sie sehr, ihr verdankt er auch den Zugang zum Ballett. Mit dem Film taucht der Zuschauer in den Trainings- Alltag eines Jungen, für den der klassische Tanz die wichtigste Sache der Welt ist. Ein Schüler mit großem Talent und allen Anlagen, ein großer Tänzer zu werden. Aber auch ein Junge mit ungewöhnlicher Geschichte, dem das Ballett einen Traum geschenkt hat, den er mit großer Freude und Erwartung an die Zukunft lebt. Schon heute ist Dylan ein Stück weit am Ziel seiner Träume, denn am Ende des Films schafft er es auf der Bühne der ehrwürdigen Mailänder Scala zu stehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Schau in meine Welt! Regie: Antonio Guidi Drehbuch: Antonio Guidi