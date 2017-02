KI.KA 09:00 bis 09:25 Show Checker Can Der Wer-passt-im-Hafen-auf-Check D 2013 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Der Wer-passt-im-Hafen-auf-Check: Zuerst geht Can mit der Hamburger Wasserschutzpolizei auf Streife. Die jagt Verbrecher, regelt den Verkehr, kontrolliert Pässe oder ist Umweltsündern auf der Spur. Dafür hat sie richtig schnelle Polizeiboote, die man von einem größeren Boot aus ins Wasser lassen kann sogar während der Fahrt! Klar, dass Can das waghalsige Manöver mitmacht und dabei auch gleich noch eine wichtige Frage checkt: Wie schnell kann so ein Polizeischiff fahren? Danach heißt es: Feueralarm im Hafen, und Can darf mit zum Einsatz! Mit einem Löschboot der Hamburger Hafenfeuerwehr geht es unter Elbbrücken hindurch zum brennenden Schiff, die riesige Wasserkanone bereit für "Wasser marsch!" Aber warum darf Can den Wasserstrahl nur auf die Bordwand des Schiffes richten, und nicht direkt ins Feuer? Klarer Fall für eine Checkerfrage. Die Hafenfeuerwehr muss aber nicht nur Brände löschen, sondern immer wieder auch Menschen aus dem Wasser retten. Wie das geht, testet der Checker im Selbstversuch, bei einem "Can-über-Bord-Manöver". Ganz schön mutig! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Can Mansuroglu Originaltitel: Checker Can