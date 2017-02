KI.KA 07:15 bis 07:50 Trickserie Matzes Monster Das Ölmonster / Das Murmelmonster / Hübschheim im Glückstaumel F, I, NL 2008 Stereo 16:9 Live TV Merken Das Ölmonster: Nach und nach bleiben alle Autos Hübschheims liegen. Es stellt sich heraus, dass Motoröl die Leibspeise eines neuen Monsters ist, das die Stadt in Unruhe versetzt. Die Monster-Agentur muss versuchen, die letzte Tankstelle vor der gefräßigen Kreatur zu schützen, die noch Motoröl im Bestand hat. Das Murmelmonster: Während einer gewöhnlichen Monsterjagd wecken die Monsteragenten ein Marmo aus seinem zwölfmonatigen Winterschlaf. Blind vor Wut plündert dieses die Stadt. Es muss gestoppt werden, aber wie? Denn einmal geweckt, ist so ein Marmo nicht leicht zu bändigen! Hübschheim im Glückstaumel: Ein rosafarbenes Monster lässt die Bewohner Hübschheims die Welt rosarot sehen. Per gewaltiger Kaugummiblase überträgt sich der Glückstaumelvirus auf grantelige Menschen, die von jetzt auf gleich überschwänglich glücklich werden. Kann die Monster-Agentur das Virus stoppen, bevor die ganze Stadt dem totalen Glücksrausch erliegt? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Sprecher: Uwe Büschken (Markus Mustermann) Sabine Mazay (Maria Mustermann) Diana Borgwardt (Robin) Heike Schrötter (Frau Bösartig) Hans Hohlbein (Professor Wurmfortsatz) Hannes Maurer (Matze Mustermann) Originaltitel: Matt et les Monstres Regie: Grégory Panaccione Drehbuch: Thierry Gaudin, Yves Coulon, Jean-Philippe Robin, Alba Maria Calicchio, Valentina Mazzo Musik: Laurent Aknin