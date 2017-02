NDR 14:30 bis 15:15 Porträt Der Chronist der Könige Rolf Seelmann-Eggebert wird 80 D 2017 Stereo 16:9 Live TV Merken Der Fernsehjournalist und Adelsexperte Rolf Seelmann-Eggebert wird gern als "der Zeremonienmeister" des europäischen Hochadels bezeichnet. Seit knapp 40 Jahren kommentiert er die wichtigsten Ereignisse in den Königshäusern fürs Fernsehen. Rolf Seelmann-Eggebert ist den royalen Familien so nahe gekommen wie kaum ein anderer Journalist. Für seine kenntnisreichen und stets "mit Gefühl für Takt und Tonfall" bekannten legendären Kommentare und Moderationen hat er viele Preise und Auszeichnungen bekommen. Anlässlich seines 80. Geburtstages lässt Rolf Seelmann-Eggebert lässt das Publikum noch einmal an seine wichtigsten Erlebnisse und Begegnungen teilhaben, insbesondere in den Königshäusern Europas, aber auch an bewegende Ereignisse aus seiner journalistischen Laufbahn, unter anderem aus seiner langjährigen Korrespondentenzeit für die ARD in Afrika. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Der Chronist der Könige Rolf Seelmann-Eggebert wird 80 Regie: Leontine von Schmettow/Christian Breidert