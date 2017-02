Discovery Channel 01:35 bis 02:20 Dokumentation Dark Woods Justice - Wälder des Verbrechens Vermisst USA 2016 Stereo 16:9 Merken Die Olympic-Halbinsel birgt so manches dunkle Geheimnis in ihren Wäldern - und Detective Jeff Rhoades vom Mason County Sheriff's Office ist auf dem besten Weg, eines der düsteren Rätsel zu lösen! Um die menschlichen Überreste zu finden, die eine Pilzsammlerin gemeldet hat, braucht der Ermittler jedoch genauere Angaben zum Fundort der Knochen. Denn ohne die Hilfe der Zeugin wird der Fall für immer ein Mysterium bleiben. Außerdem in dieser Folge: Deputy Paul Logan untersucht einen verunglückten LKW-Anhänger aus dem fast die gesamte Ladung Holzschindeln gestohlen wurde. Führt die Fährte über den Schindeldieb direkt zu einer Verbrecherbande, die mit illegalem Zedernholz handelt? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Dark Woods Justice Altersempfehlung: ab 12