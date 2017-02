Discovery Channel 19:30 bis 20:15 Dokumentation Diagnose: Tropenkrankheit GB 2012 Stereo 16:9 Merken Dr. Tim O¿Dempsey ist Experte für Tropenkrankheiten und Dozent an der School of Tropical Medicine in Liverpool. In dieser Folge bekommt es der erfahrene Arzt mit hartnäckigen Maden zu tun. Die Parasiten haben sich im Ohr seiner Patientin eingenistet. Rochelle Harris und ihr Freund James sind gerade aus Peru zurückgekehrt. Auf einer Wanderung durch den Dschungel hatte offenbar eine Fliege ihre Eier im Hörorgan der 27-Jährigen abgelegt. Die geschlüpften Larven haben mit ihren Mandibeln ein 12 Millimeter großes Loch in den Gehörgang der Britin gefressen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Bugs, Bites and Parasites: Tropical Diseases Uncovered Altersempfehlung: ab 12