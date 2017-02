Discovery Channel 17:55 bis 18:40 Dokumentation Diagnose: Tropenkrankheit GB 2012 Stereo 16:9 Merken In dieser Episode bekommt es Dr. Helen Winslow im Royal Liverpool University Hospital mit fleischfressenden Maden zu tun. Ihre Patientin Catherine Stewart war kürzlich in Gambia. Und von dort hat die 28-Jährige neben traditionellen Holzschnitzereien, ohne es zu ahnen, auch noch andere Souvenirs mitgebracht. Es handelt sich um Larven der Tumbufliege. Die Ektoparasiten sind in ihre Haut eingedrungen und im subkutanen Gewebe auf eine Größe von rund einem Zentimeter herangewachsen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Bugs, Bites and Parasites: Tropical Diseases Uncovered Altersempfehlung: ab 12