Discovery Channel 16:20 bis 17:10 Dokumentation Diagnose: Tropenkrankheit GB 2012 Stereo 16:9 Merken Janet Richardson trägt einen Saugwurm namens Schistosoma in ihrem Körper, der sich tief in ihre inneren Organe gefressen hat. Dort bedient sich der Parasit der Nährstoffe in ihrem Blut. Die ausgewachsenen Schmarotzer haben sich vermehrt und Tausende Eier in der Blase der Patientin abgelegt. Dies hat zu Entzündungen und Vernarbungen geführt. Dr. David Lalloo und seine Kollegen im Royal University Hospital in Liverpool befürchten Langzeitschäden, denn die Infektion fand vor mehr als 15 Jahren statt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Bugs, Bites and Parasites: Tropical Diseases Uncovered Altersempfehlung: ab 12