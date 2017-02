Discovery Channel 11:45 bis 12:30 Dokumentation Joel Lambert: Im Angesicht des Raubtiers Eisbären GB 2014 Stereo 16:9 Merken Ab in den Norden! In dieser Folge geht Joel Lambert an Bord der "Havsel" . Der über 30 Meter lange Eisbrecher soll das Team um die norwegische Expeditionsleiterin Trude Mostue mitten in die arktische Wildnis manövrieren. Ziel ist das Eismeer nördlich von Spitzbergen. Hier will Lambert das größte Landraubtier der Erde beobachten: Eisbären. Im Fokus der Forscher: Wie schaffen es die weißen Riesen, bei einer Körpermasse von bis zu 800 Kilo, sich unbemerkt an ihre Beute anzuschleichen? Und wie überleben die Bären bei Temperaturen von 40 Grad minus? Geschützt vom bärensicheren Beobachtungsposten, einer Kuppel aus speziellem Plexiglas, kommen die Wissenschaftler zu bemerkens In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Predators Up Close with Joel Lambert