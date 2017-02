Niederlande 2 18:10 bis 19:15 Sonstiges Podium Witteman NL 2017 HDTV Merken Harpiste Lavinia Meijer komt net terug uit New York waar ze te gast was op de 80e verjaardag van Philip Glass. Lavinia is een ware muze geworden van de Amerikaanse componist, die een van de grondleggers is van de minimal music. Ze heeft twee heel succesvolle albums uitgebracht met eigen bewerkingen van zijn muziek. In maart treedt ze op in Carnegie Hall, New York, tijdens een groots benefietconcert ter ere van Glass' verjaardag. In Google-Kalender eintragen Moderation: Paul Witteman, Mike Boddé Originaltitel: Podium Witteman