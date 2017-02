Niederlande 2 16:20 bis 16:50 Sonstiges We doen het zelf wel Ieder zijn eigen onderneming in Breda NL 2016 Merken Erna begrijpt als geen ander hoe het is om je maatschappelijk aan de kant gezet te voelen. Zij zat ooit zelf in de bijstand. 'In de rij bij de Voedselbank heb ik Nederland van zo'n andere kant leren kennen. Dat heeft me heel diep geraakt. Hoe kan het zijn dat we in Nederland hier terecht zijn gekomen!' De mensen die ze sprak, bleken net als zij niet makkelijk uit de malaise te raken. Ze bedacht iets om hen, en zichzelf, weer te laten ervaren wat ze te bieden hebben. Bij "De Vrije Uitloop" runt ieder zijn eigen onderneming. De bedrijfsvoering is ondergebracht in de coöperatie, waardoor ze de risico's op winst en verlies delen. Er is een belangrijke afspraak gemaakt met de gemeente: wie zijn target van gemiddeld honderd euro winst per maand niet haalt, moet de coöperatie verlaten. Dat is voor veel leden geen eenvoudige opgave. Met het target van de hakende en rappende kunstenaar Emy zit het wel goed. Maar voor anderen dreigt een afscheid. Zal het de coöperatie lukken om iedereen binnen boord te houden? In Google-Kalender eintragen Originaltitel: We doen het zelf wel Regie: Susan Koenen, Anneloor van Heemstra