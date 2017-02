Niederlande 2 07:25 bis 07:55 Sonstiges De Kist Bartho Braat NL 2017 HDTV Merken Acteur Bartho Braat verliest in veertien maanden tijd zijn ouders en schoonouders, vertelt hij aan Kefah Allush. Zijn moeder krijgt onverwacht een hartinfarct. Bartho en zijn zussen treffen haar in het ziekenhuis aan de beademing aan. Bartho en zijn zussen kijken elkaar aan en Bartho is de eerste die zich hardop afvraagt of ze hier wel mee door moesten gaan. Uiteindelijk mag Bartho zelf de stekker eruit trekken. Een moment dat hem voor altijd is bijgebleven. Na de dood van Bartho's moeder gaat zijn vader naar een verzorgingshuis. Daar overlijdt hij drie maanden later aan de gevolgen van een longontsteking. Terwijl Bartho en zijn zussen de nalatenschap van zijn moeder aan het regelen zijn, worden ze gebeld. Bartho houdt zijn vaders hand vast wanneer hij sterft. Over zijn eigen dood is Bartho vastbesloten. Hij wil absoluut niet begraven worden. "Ik vind het een smeerboel. Een vies idee om onder de grond weg te rotten. Ik moet er niet aan denken!" In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Kefah Allush Originaltitel: De kist