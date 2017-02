RTL Crime 03:15 bis 04:05 Krimiserie White Collar Mord ist in Mode USA 2009 16:9 Dolby Digital Merken 1. Staffel, Folge 2: Ganz New York brummt vor Geschäftigkeit, denn die alljährliche Fashion Week versetzt die Stadt in einen Ausnahmezustand und FBI-Agent Peter Burke in Dauerstress. Burke und Kunstganove Caffrey versuchen unterdessen den international gesuchten Kunstfälscher Ghovat hinter Gitter zu bringen und machen sich dazu dessen Vorliebe für schöne Frauen und heiße Partys zu nutze. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Matt Bomer (Neal Caffrey) Tim DeKay (Peter Burke) Willie Garson (Mozzie) Tiffani-Amber Thiessen (Elizabeth Burke) Sharif Atkins (Clinton Jones) Alexandra Daddario (Kate Moreau) Natalie Morales (Lauren Cruz) Originaltitel: White Collar Regie: Bronwen Hughes Drehbuch: Jeff Eastin Kamera: Russell Lee Fine Musik: Jon Ehrlich Altersempfehlung: ab 12