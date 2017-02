RTL Crime 01:35 bis 02:20 Krimiserie King Aufgelöst CDN 2012 16:9 Dolby Digital Merken 2. Staffel, Folge 13: Obwohl Scott vor seinem Tod die Schuld an den Massenmorden auf sich genommen hat, ist Jess sich sicher, dass dessen Onkel ihn zu den Taten angestiftet hat. Doch Jess kann ihm nach wie vor nichts nachweisen. Nachdem Tims Anwesen mehrmals durchsucht wurde, stoßen sie schließlich in einer Lagerhalle auf den Tatort: Dort hat der Serienkiller Andenken an die Opfer sowie die Folterinstrumente versteckt, mit denen er die Frauen zu Tode gequält hat. Jess' größter Fall kann nach tagelanger Arbeit endlich abgeschlossen werden. Doch ihr Privatleben zerbricht: Danny hat seine Spielsucht nach wie vor nicht unter Kontrolle und steckt bei seinem Buchmacher tief in der Kreide. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Amy Price-Francis (Jessica King) Alan Van Sprang (Derek Spears) Gabriel Hogan (Danny Sless) Tony Nardi (Paul Graci) Karen Robinson (Ingrid Evans) James Gallanders (Tim Spivak) Michelle Giroux (Wendy Stetler) Originaltitel: King Regie: Don McBrearty Drehbuch: Greg Spottiswood Musik: Trevor Yuile Altersempfehlung: ab 12