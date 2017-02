RTL Crime 00:00 bis 00:50 Krimiserie King Gerichtet CDN 2012 16:9 Dolby Digital Merken 2. Staffel, Folge 11: Es scheint, als müsste die Major Crimes Task Force die Morde bald nicht mehr alleine lösen, denn das Morddezernat erhält Unterstützung von Jess' Ehemann Danny. Somit rückt Jessicas Traum, ein Kind zu adoptieren, in weite Ferne. Doch wie immer bleibt der jungen Frau keine Zeit, Trübsal zu blasen, denn der angesehene Richter Calvin Faulkner wurde ermordet in seiner Wohnung aufgefunden. Jemand hat ihn mit einem Damendessous stranguliert. Jess und ihre Abteilung überprüfen die Liste der Verdächtigen: Calvins Ex-Frau, seine Tochter Meredith, sowie Calvins Geliebte stehen dabei im Mittelpunkt der Ermittlungen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Amy Price-Francis (Jessica King) Alan Van Sprang (Derek Spears) Gabriel Hogan (Danny Sless) Tony Nardi (Paul Graci) Karen Robinson (Ingrid Evans) Sarah Manninen (Vanessa Kaplan) Amber Goldfarb (Meredith Faulkner) Originaltitel: King Regie: Don McBrearty Drehbuch: Brad Simpson, Patrick Tarr Musik: Trevor Yuile Altersempfehlung: ab 12