RTL Crime 22:30 bis 23:15 Krimiserie How to Get Away with Murder Wer Wind säht USA 2015 16:9 Dolby Digital Merken 2. Staffel, Folge 9: Wegen einer unkontrollierten Handlung wird Nate gefeuert. Er dreht den Spieß um und zeigt seine Chefin wegen Rassendiskriminierung an. Ashers Vater begeht Selbstmord, was seine Mutter dazu bringt, ihren Sohn zu verstoßen. Asher sieht daraufhin rot. Annalise greift zum Äußersten, um das Lügengerüst aufrecht zu erhalten und bringt sich dadurch in große Gefahr. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Viola Davis (Annalise Keating) Billy Brown (Nate Lahey) Karla Souza (Laurel Castillo) Charlie Weber (Frank Delfino) Alfred Enoch (Wes Gibbins) Jack Falahee (Connor Walsh) Aja Naomi King (Michaela Pratt) Originaltitel: How To Get Away with Murder Regie: Bill D'Elia Drehbuch: Michael Foley, Erika Green Swafford Kamera: Michael A. Price Musik: Photek Altersempfehlung: ab 12