RTL Crime 19:30 bis 20:15 Dokumentation Die Schmuggelmafia - Ein skrupelloses Geschäft USA 2016 1. Staffel, Folge 2: Die britische Journalistin Nelufar Hedayat reist nach China, um dem illegalen Handel mit Schuppentieren auf den Grund zu gehen. Bis zu 100.000 dieser vom Aussterben bedrohten Säugetiere werden jährlich auf dem Schwarzmarkt gehandelt, da ihnen vor allem in Asien medizinische Eigenschaften zugeschrieben werden und Schuppentiere dort als Statussymbole gelten. Hedayat und ihr Team folgen den Spuren der kriminellen Händler nach Vietnam und sind erstaunt, als sie dort unerwartet auf kleine Familienbetriebe stoßen, die sich mit dem Handel von Schuppentieren finanziell über Wasser halten. Originaltitel: The Traffickers Altersempfehlung: ab 12